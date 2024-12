Volley A3/M, Gioia del Colle: Michele Starace è il nuovo schiacciatore

La Joy Volley Gioia del Colle rafforza il reparto schiacciatori con l’ingaggio di Michele Starace, giovane talento classe 2006 proveniente dalla Gaia Energy Napoli, prossima rivale dei biancorossi nel girone Blu. Dopo l’arrivo del libero Francesco Pierri, la società del presidente Gianni D’Elia aggiunge un altro tassello importante al roster.

Starace, già convocato in Nazionale Pre-Juniores e Juniores per diversi collegiali, porta con sé entusiasmo, determinazione e l’esperienza maturata nella scorsa stagione in SuperLega con l’Allianz Milano.

“Ho colto al volo l’opportunità di approdare alla Joy Volley – ha dichiarato Starace –. Entro a far parte di una squadra dalle grandi qualità. Mi impegnerò al massimo in ogni allenamento per essere pronto quando il mister mi chiamerà. Voglio dare il mio contributo per mantenere la squadra nelle zone alte della classifica, puntando alla giusta continuità”.

Con questo nuovo innesto, la Joy Volley conferma le proprie ambizioni per il prosieguo del campionato.

