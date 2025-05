Volley U17/M, Materdomini Castellana Grotte campione regionale

È la Materdomini Volley Castellana Grotte a laurearsi campione regionale Under 17 Maschile al termine di una Final4 ad alta intensità tecnica, andata in scena tra Carmiano e Monteroni. Il percorso vincente della formazione gialloblù è cominciato con la netta affermazione in semifinale sul New Volley Lucera, battuto in tre set (25-14, 25-15, 25-17).

La finale ha visto la Materdomini affrontare la GM Galleria Mazzini Lecce in una sfida equilibrata e combattuta, chiusa soltanto al tie-break. Dopo cinque set ricchi di emozioni (25-16, 22-25, 26-24, 22-25, 15-9), la squadra di Domenico Farella ha potuto festeggiare il titolo e la qualificazione alle BigMat Finali Nazionali Giovanili 2025, in programma dal 20 al 25 maggio ad Alba Adriatica.

Un successo che rappresenta un traguardo significativo per il movimento pallavolistico pugliese, valorizzato dalla partecipazione di alcune delle migliori realtà giovanili del territorio. Fondamentale il supporto organizzativo delle società locali e del Comitato Territoriale FIPAV Lecce, rappresentato a Carmiano dal consigliere Piero De Lorentis.

La GM Galleria Mazzini Lecce, allenata da Gianluca Nuzzo, aveva raggiunto la finale superando il Volley Club Grottaglie con un secco 3-0 (25-19, 26-24, 25-19).

“È stata una finale tosta. Lecce ci ha dato filo da torcere, ha fatto un’ottima partita e ci ha messo davvero in seria difficoltà”, ha commentato Domenico Farella, allenatore della Materdomini. “Abbiamo retto il più possibile e siamo riusciti a strappare questo pass per le Finali Nazionali che ci aspettano tra un paio di settimane. Ora un paio di giorni di pausa per i ragazzi, se lo meritano, e poi si torna al lavoro”.

Soddisfazione anche nelle parole di Gianluca Nuzzo, tecnico leccese: “Sono contento perché avevo chiesto ai ragazzi di non ripetere la finale dell’anno scorso contro Castellana, in cui non avevamo giocato. Stavolta sono scesi in campo con coraggio. Certo, sul 24-21 potevamo chiuderla, ma partite così si decidono su pochi palloni”.

Materdomini Volley – Campione Regionale U17 Maschile

Allenatore: Domenico Farella

Vice allenatore: Giuseppe Barbone

Preparatore fisico: Mariateresa Fraschini

Team manager: Antonella Impedovo

Atleti: Matteo Picchi, Bartolomeo Caruso, Valerio Arizzi, Jacopo Giannasi, Giovanni Matteo Guerrieri, Matteo Carbotti, Francis Chirulli, Mattia Lasorsa, Jacopo Maria Di Coste, Davide Costantini, Mario Francesco Notarnicola, Simone Romanelli, Gabriele Netti, Ivan Recchia

Risultati Final4 U17 Maschile – 4 maggio 2025

Semifinali

Materdomini Volley – New Volley Lucera 3-0 (25-14, 25-15, 25-17)

GM Galleria Mazzini Lecce – Volley Club Grottaglie 3-0 (25-19, 26-24, 25-19)

Finale 1°/2° posto

Materdomini Volley – GM Galleria Mazzini Lecce 3-2 (25-16, 22-25, 26-24, 22-25, 15-9)

