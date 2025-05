Volleyball Nations League 2025: pugliese Domenico Pace convocato da De Giorgi

C’è anche un pezzo di Puglia nella lista dei 30 atleti convocati dal CT Ferdinando De Giorgi per la Volleyball Nations League 2025. Si tratta di Domenico Pace, libero classe 2000 originario di Castellana Grotte, protagonista quest’anno in Superlega con la maglia del Cisterna Volley.

Per il giovane atleta cresciuto nel vivaio della New Mater Volley si tratta della prima chiamata nella Nazionale maggiore, un traguardo importante che premia il lavoro e i sacrifici di una carriera in costante ascesa. Dopo gli esordi a Castellana, Pace ha maturato esperienza in A3 con Tuscania e in A2 con Santa Croce, prima di approdare nella massima serie con Trento, dove ha conquistato scudetto e Champions League. Nell’estate 2024 il passaggio a Cisterna, dove si è affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo.

L’Italia esordirà nella VNL l’11 giugno a Québec City, per poi proseguire a Chicago e Lubiana fino alla Final Eight in programma in Cina.

