Futsal A2/M Elite, New Taranto: pari amaro, ai playoff da terza in classifica

Solo un punto per i rossoblu in casa della Lazio, ora sfida col Melilli

Termina con un pareggio l’ultima giornata della regular season per la New Taranto, che impatta 2-2 in trasferta contro la Lazio C5 al PalaTorrino, nell’ambito del campionato di Serie A2 Élite, girone B. Un punto che non basta ai rossoblù per mantenere il secondo posto, chiudendo così la stagione al terzo posto, a pari punti con il Pescara, ma penalizzati dagli scontri diretti con gli abruzzesi. Primo posto confermato per il Capurso.

La partita si rivela subito complicata per i tarantini, privi dello squalificato Grandinetti e degli indisponibili Di Pietro e Bottiglione. La Lazio, con una formazione giovane, si affida alla vivacità di Bertinelli e Pezzin, protagonisti già nelle fasi iniziali con alcune occasioni pericolose, compreso un palo colpito. Il vantaggio dei padroni di casa arriva a metà primo tempo: è Bertinelli a trovare la rete sfruttando un errore difensivo di Lopes. Il punteggio resta sull’1-0 fino all’intervallo.

Nella ripresa la New Taranto trova subito il pareggio con lo stesso Lopes, che si fa perdonare capitalizzando l’assist di Chimanguinho. La Lazio non si lascia intimorire e replica prontamente con Pezzin, che riporta avanti i biancocelesti dopo poco più di tre minuti. I rossoblù reagiscono e trovano il nuovo equilibrio al 13’ grazie a una rete di Quinto.

Nel finale entrambe le squadre provano a forzare la vittoria inserendo il quinto di movimento, ma il risultato non cambia. Il 2-2 consente alla Lazio di chiudere con un buon risultato, mentre la New Taranto deve accontentarsi del terzo posto.

Il cammino degli ionici proseguirà con i playoff promozione. L’avversaria sarà il Città di Melilli, quarta classificata. Come previsto dal regolamento, le sfide si disputeranno con gare di andata e ritorno: l’incontro decisivo si terrà in casa della squadra con il miglior piazzamento in classifica. In caso di parità nel computo complessivo dei gol, si giocheranno due tempi supplementari; se la parità persiste, passerà il turno la squadra meglio piazzata nella stagione regolare.

SERIE A2 ÉLITE – PLAYOFF: IL PROGRAMMA

QUARTI DI FINALE – ANDATA: 17 MAGGIO | RITORNO: 24 MAGGIO

Olympia Rovereto – MestreFENICE Maccan Prata – CDM Futsal Polisportiva Futura – Academy Pescara Città di Melilli – New Taranto

