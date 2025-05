Volley U16/F, Cuore di Mamma Cutrofiano campione regionale

Il Cuore di Mamma Cutrofiano si è laureato campione regionale Under 16 Femminile al termine delle Final4 disputate tra Cutrofiano e Galatina, imponendosi con autorità in entrambe le gare. Dopo il netto 3-0 in semifinale sull’Ideal Talsano, la squadra allenata da Claudio Feyles ha concesso il bis in finale superando con lo stesso punteggio la Combivox Orsacuti Capurso: 25-11, 25-14, 25-11.

Un successo netto, maturato al termine di un percorso impeccabile, che consente alla formazione salentina di staccare il pass per le BigMat Finali Nazionali Giovanili in programma ad Agropoli (SA) dal 20 al 25 maggio 2025.

Premiate le protagoniste del torneo

A conferma del dominio del Cutrofiano, tutti i premi individuali sono stati assegnati ad atlete della squadra vincitrice: Chiara Ciarciaglini miglior libero, Claudia Macaluso miglior palleggio, Letizia Nicora miglior attaccante e Giulia Monaco MVP della manifestazione.

Un movimento in crescita

La manifestazione ha rappresentato anche un’importante vetrina per il movimento pallavolistico femminile pugliese, con la presenza istituzionale del presidente del Comitato Territoriale FIPAV Lecce Pierandrea Piccinni, della consigliera regionale FIPAV Viviana Vincenti e del consigliere territoriale Antonio Congedo. Applausi anche all’organizzazione, curata dalle società ospitanti in collaborazione con il Comitato FIPAV Lecce.

Le parole degli allenatori

Grande soddisfazione nelle parole di coach Claudio Feyles: “Abbiamo espresso una buona pallavolo e siamo riusciti a crescere al momento giusto, proprio come con l’U18. Ora ci aspettano le finali nazionali: sarà un girone impegnativo, ma siamo pronti. Siamo fiduciosi e determinati a far bene”.

Anche il tecnico del Capurso, Pasquale Addante, ha sottolineato l’impegno delle sue ragazze: “Venivamo da una semifinale durissima, e un po’ di stanchezza si è fatta sentire. Cutrofiano ha meritato, ma sono orgoglioso del nostro cammino e fiducioso per il futuro. Grazie a tutto il mio staff e a Michele Cassano, sempre al mio fianco.”

Risultati Final4 U16 Femminile – 4 maggio 2025

Semifinali

Cuore di Mamma Cutrofiano – Ideal Talsano 3-0 (25-10, 25-8, 25-7)

Combivox Orsacuti Capurso – Auroravolley Casalevolley3 Brindisi 3-2 (27-25, 25-23, 11-25, 22-25, 15-12)

Finale 1°/2° posto

Cuore di Mamma Cutrofiano – Combivox Orsacuti Capurso 3-0 (25-11, 25-14, 25-11)

Roster Cuore di Mamma Cutrofiano

Allenatore: Claudio Feyles

Assistente: Antonio Carratù

Atlete: Letizia Nicora, Benedetta Florio, Desiree Raffa, Anna Maria Romeo, Giulia Monaco, Irene Ciotti, Giorgia Magrì, Sara Ponzetta, Annemarie Gaudio, Divine Osemudimen Atamah, Claudia Macaluso, Ludmilla Saccomanno, Agnese De Giuseppe, Chiara Ciarciaglini

