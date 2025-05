Processo Case Popolari: “ “Una condanna che non comprendo. Ma la mia coscienza è pulita”

“Una condanna che non comprendo. Ma la mia coscienza è pulita”. In un intervista in esclusiva parlal’ex consigliere comunale Antonio Torricelli, coinvolto nel processo sulle case popolari: “La mia battaglia non è finita. Lo devo alla mia famiglia”

Dopo dieci anni di processo, come descriverebbe il suo stato d’animo oggi?

“Dopo dieci anni di un processo infinito, complesso e – per certi versi – incomprensibile, che mi ha coinvolto solo per aver provato, nei limiti delle prerogative del mio ruolo di consigliere comunale, a suggerire consigli e soluzioni a uffici e amministratori (gli unici titolati a decidere e agire), posso finalmente dire che una sentenza, pur anche solo di primo grado, ha spazzato via capi di accusa diffamanti. Accuse che hanno disastrato e distrutto una vita spesa per oltre quarant’anni al servizio della mia città, sempre con onore, dignità e onestà.”

Qual era il cuore di queste accuse, e quale la sua posizione?

“Tutto ruotava attorno al problema casa, all’emergenza abitativa che riguarda persone socialmente fragili, economicamente deboli e impotenti di fronte alla necessità di garantire un tetto alla propria famiglia, ai propri figli. Temi che – a mio avviso – dovrebbero stare a cuore soprattutto alle Istituzioni, le quali purtroppo, per limiti strutturali e organizzativi, non riescono sempre a dare risposte adeguate a esigenze primarie, garantite dalla Costituzione. Io ho solo cercato di comprendere e affrontare queste difficoltà, e non mi pento di nulla.”

Qual è stato l’impatto personale e familiare di questi lunghi anni?

“Questo processo ha condizionato in modo drammatico la mia vita e quella della mia famiglia. Le ansie, le preoccupazioni, le sofferenze, le aspettative tradite… sono esperienze che non si possono spiegare a parole. Solo chi le ha vissute può capirle. Ma colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro – amici, conoscenti, cittadini – che, in questi anni interminabili, mi hanno espresso affetto, comprensione e vicinanza. A chi invece si è voltato dall’altra parte – anche in politica – a chi ha creduto che certe cose non possano mai toccare a loro, io auguro solo di essere in pace con la propria coscienza. Come lo sono io con la mia.”

Quali erano le accuse principali da cui è stato assolto?

“La sentenza ha fatto giustizia di accuse che non solo erano immeritate, ma anche immotivate, gratuite e – in alcune circostanze – errate: associazione a delinquere, peculato, falso ideologico in atto pubblico aggravato, corruzione elettorale, abuso d’ufficio.

Tutte accuse che si basavano su un’idea a dir poco assurda: che al cuore dell’amministrazione si sarebbe annidata un’associazione criminale operante in combutta con povera gente per ottenere consenso politico. È stata una sconfessione totale dell’intero impianto accusatorio.”

Eppure è rimasta una condanna. Come la spiega?

“Quella condanna, che riguarda un semplice consigliere comunale, la definirei un vero e proprio arcano, difficile da comprendere e da decifrare, soprattutto se confrontata con chi – davvero – ha assunto decisioni operative. Mi si contesta un comportamento “contrario ai doveri d’ufficio”, per aver chiesto informazioni e notizie – nel pieno rispetto del mio ruolo istituzionale e documentato in sede processuale – su tre episodi:

• Una concessione di alloggio, avvenuta diciotto anni fa, decisa dall’amministrazione dell’epoca, e che oggi è stata sanata ufficialmente;

• Un tentativo di scambio consensuale tra due famiglie, perfettamente legittimo secondo legge, e condotto esclusivamente dall’Ufficio Casa;

• La restituzione al Comune di un alloggio inagibile, da parte dello IACP, vietata e immotivata, come già chiarito in aula.

In tutti e tre i casi, sono completamente estraneo dal punto di vista gestionale e operativo.”

Come giudica l’operato della magistratura?

“Sono stato e sono un uomo delle Istituzioni. Lo sono stato come funzionario del Ministero delle Finanze e come amministratore del Comune di Lecce. Non potrei mai mancare di rispetto alla magistratura. Riconosco il lavoro immenso, la professionalità e la pazienza dei giudici che si sono occupati di questo complesso processo. Attendo le motivazioni della sentenza e poi continuerò, con l’aiuto del mio avvocato, Luigi Covella – che ringrazio per la sua competenza, pazienza e umanità, doti rare in questo mestiere – la mia battaglia per verità e giustizia.”

Cosa si augura per il futuro?

“Che questa battaglia serva non solo per il riscatto della mia vita, ma anche e soprattutto per quello dei miei amati figli, della mia splendida e dolce moglie, e di tutti i miei cari. Ho vissuto questo processo con la coscienza pulita. E continuerò a lottare perché alla fine verità e giustizia siano l’unico obiettivo da perseguire.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts