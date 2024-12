Volley B1/F, Star Bisceglie: obiettivo settimo successo stagionale

La Star Volley Bisceglie torna in campo al PalaPanunzio di Molfetta sabato 14 dicembre, alle ore 16, per affrontare Crotone in una partita decisiva per mantenere la posizione nei vertici della classifica del girone D di Serie B1. Le nerofucsia, guidate da coach Marco Breviglieri, attualmente terze con 18 punti, puntano al settimo successo stagionale.

LA SITUAZIONE IN CASA NEROFUCSIA

La squadra ha affrontato una settimana di preparazione non semplice: Victoria Colucci è ai box per un lieve infortunio, ma tornerà presto in gruppo. Migliorano invece le condizioni degli opposti Ashley Adubea e Gidere Luna Ba, il cui impiego sarà deciso solo a ridosso della gara.

LE AVVERSARIE

Crotone, alla seconda stagione in B1, è una squadra giovane e combattiva, con 15 punti in classifica. I successi sono arrivati tutti in casa, mentre in trasferta hanno sfiorato la vittoria in diverse occasioni, uscendo sconfitte al tie-break contro Modica, Santa Teresa di Riva e Arzano. Tra le protagoniste, spiccano la centrale Izabela Kus e il libero Marcella Maggipinto, pilastri di una formazione in crescita.

“BISCEGLIE PER LA STAR VOLLEY” E SOLIDARIETÀ

Venerdì mattina la squadra ha presentato la divisa speciale “Bisceglie per la Star Volley” presso il point di Agf Energy, uno degli sponsor principali del club. L’iniziativa si collega a una raccolta di viveri e indumenti organizzata in collaborazione con la Caritas di Bisceglie, che si svolgerà all’esterno del PalaPanunzio durante la partita. Le nuove divise, che richiamano i colori cittadini (bianco, dorato e rosso), saranno indossate anche nelle prossime sfide contro Pomezia e Caltanissetta.

PARTITA IN DIRETTA E ACCESSO GRATUITO

L’ingresso al PalaPanunzio sarà gratuito, un’occasione per tifosi e appassionati di sostenere la squadra. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Star Volley Bisceglie a partire dalle 15:45, con aggiornamenti live sui social ufficiali del club.

COPERTURA MEDIA E ARBITRAGGIO

La sfida sarà diretta dagli arbitri Gianmarco Annese e Federica Tosti. I risultati in tempo reale saranno disponibili sul sito della FIPAV, mentre una dettagliata fotogallery, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata sui social nerofucsia.

Appuntamento al PalaPanunzio per una giornata di sport, solidarietà e spettacolo!

