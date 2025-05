Francesco Turco nuovo presidente Unione Comuni “Terre del mare e del sole”

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole” ha eletto il nuovo presidente: si tratta del sindaco di Torricella, Francesco Turco, chiamato a guidare l’ente di cui fanno parte i Comuni di Fragagnano, Leporano, Maruggio, Pulsano, Torricella, Lizzano e Avetrana.

“È un grande onore per me assumere la guida dell’Unione in un momento cruciale per i nostri territori. Lavoreremo, tutti insieme, per potenziare la rete turistica, valorizzando le nostre bellezze naturali e culturali, e ci impegneremo con determinazione nella partecipazione ai bandi regionali, nazionali ed europei con l’obiettivo di intercettare risorse da condividere tra i Comuni aderenti. Il nostro lavoro sarà incentrato sulla promozione del patrimonio ambientale e costiero, lo sviluppo di servizi condivisi per cittadini e imprese, il rafforzamento e la riorganizzazione dell’organico, l’attivazione di progetti di servizio civile e di tirocini formativi per i più giovani e la costruzione di una rete istituzionale capace di dialogare con tutti i livelli di governo. Ringrazio i colleghi sindaci e tutti i consiglieri dell’Unione che hanno sostenuto la mia candidatura. Un ringraziamento particolare al mio predecessore, il sindaco di Fragagnano, Giuseppe Fischetti, per l’importante lavoro svolto in questi anni e per i numerosi traguardi raggiunti” ha commentato il neo presidente dell’Unione e sindaco di Torricella, Francesco Turco.

Durante la seduta dell’assemblea è stato approvato, inoltre, il documento di programmazione contenente le nuove linee politiche amministrative di governo dell’ente. Con la presidenza Turco si apre una nuova fase fondata sulla sinergia, sull’efficienza amministrativa e su una visione di sviluppo sostenibile e partecipato.

