Lopalco: “In Puglia, screening HCV in forte ritardo, dati allarmanti”

Il consigliere regionale del Pd chiede un’audizione urgente in Regione: “Solo 75mila test su oltre un milione”

Pierluigi Lopalco, consigliere regionale del Partito Democratico, lancia l’allarme sull’attuazione del programma di screening gratuito per l’epatite C in Puglia, definendo i dati “fortemente preoccupanti”. Questa mattina ha formalizzato la richiesta di un’audizione urgente in Commissione Sanità con l’Assessore alla Salute e il Direttore del Dipartimento Salute regionale, per fare chiarezza su una situazione definita “di inerzia inaccettabile”.

Il progetto di screening, avviato a livello nazionale nel 2019 con uno stanziamento sperimentale di 71,5 milioni di euro, è rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, con l’obiettivo di raggiungere l’eradicazione del virus HCV entro il 2030, come fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tuttavia, secondo Lopalco, la Regione Puglia è in grave ritardo: su oltre 1,1 milioni di cittadini aventi diritto, sono appena 75.205 le persone che hanno effettuato il test, con 942 casi positivi riscontrati.

“Questo significa che oltre un milione di pugliesi non sono stati intercettati e che, potenzialmente, oltre 13.000 persone potrebbero essere infette senza saperlo”, ha spiegato il consigliere che denuncia una sottovalutazione che rischia di compromettere la possibilità di cure precoci, con ricadute economiche e sanitarie molto gravi.

Nella sua richiesta di audizione, Lopalco chiede chiarimenti su più fronti:

– la destinazione dei fondi già stanziati;

– il piano operativo per recuperare i test mancanti;

– l’estensione della fascia di popolazione eleggibile, fino ai nati nel 1948;

– una nuova strategia comunicativa per coinvolgere i cittadini, potenziando anche il ruolo delle farmacie dei servizi.

“Questa battaglia non si può perdere per mancanza di visione. La Regione deve cambiare passo con urgenza, attivando risorse e comunicazione incisiva. Ogni giorno perso è un’opportunità mancata per salvare vite”, ha concluso Lopalco.

