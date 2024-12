Volley A3/M, Gioia del Colle: rush di fine andata con un Pierri in più

Dopo il successo esterno a Reggio Calabria, la Joy Volley si prepara al rush finale del girone d’andata con due impegni fondamentali. Domenica 15 dicembre affronterà la Gaia Energy Napoli al PalaCapurso, mentre il 22 dicembre sarà ospite dell’Avimecc Modica al PalaRizza.

In palio ci sono punti pesanti che i biancorossi vogliono conquistare per confermarsi tra le prime quattro del Girone Blu, guadagnandosi così un posto nei quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A3.

Sfida contro Napoli: attenzione agli avversari

Nonostante la penultima posizione in classifica, la Gaia Energy Napoli non è un’avversaria da sottovalutare. Reduce dalle dimissioni del tecnico Sergio Calabrese, i partenopei scenderanno in campo con una formazione rinnovata, guidata dal bomber Leonardo Lugli, attuale top scorer della Serie A3.

“Contro Napoli sarà un’altra battaglia – avverte Peppe Longo, palleggiatore biancorosso – Non importa la loro posizione in classifica, dovremo esprimere il massimo per ottenere la vittoria”.

Il match, in programma alle 19:00, sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A e vedrà momenti di spettacolo offerti dalle coreografie delle scuole di danza “Les Arts oltre danza” e “Bailemos”.

Nuovo acquisto: Francesco Pierri rinforza la difesa

La Joy Volley annuncia l’arrivo del libero Francesco Pierri, reduce dall’esperienza in A2 con la Cosedil Saturnia Acicastello. Il venticinquenne di Squinzano, con un passato in SuperLega e A2, torna in Puglia per una nuova sfida: “Sono orgoglioso di approdare in una piazza con una grande tradizione pallavolistica. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.

Con il nuovo innesto e l’entusiasmo ritrovato, la Joy Volley è pronta a continuare la sua scalata verso i vertici della classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author