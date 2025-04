Volley C/F, Dinamo Molfetta: sfida salvezza con la Maxima

Nella serata di sabato 12 aprile, il Pala Poli sarà teatro di una gara cruciale per la Dinamo CAB Molfetta, chiamata a rialzarsi dopo lo stop di Trani. Nella decima giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile, le ragazze di coach Fabio D’Agostino affronteranno la Maxima Volley, fanalino di coda del girone, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Partita chiave verso i play-out

Si tratta di uno scontro diretto che anticipa, nei toni e nella posta in palio, i play-out di fine stagione. «Non abbiamo espresso il nostro gioco a Trani, ma siamo pronte a riscattarci – ha dichiarato Melissa Binetti – Sabato vogliamo vincere per dare continuità al lavoro fatto e affrontare con uno spirito diverso il finale di stagione».

In campo anche la Prima Divisione maschile

Sempre sabato 12 aprile, alle 19, scenderà in campo anche la Prima Divisione Maschile della Dinamo, attesa in trasferta contro la Volley Academy SGR, dopo il turno di riposo. Obiettivo: consolidare la posizione in classifica.

