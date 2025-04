Volley D/F, PM Potenza: doppia finale per entrare nella storia

Due appuntamenti da brividi per la PM Gruppo Macchia Potenza, che si prepara a vivere una settimana intensa e ricca di emozioni: dopo la conquista della promozione in Serie C, la squadra rossoblù si giocherà due finali di Coppa con l’obiettivo di portare altri trofei in città.

La prima sfida è in programma domenica 13 aprile alle 17:30 ad Atripalda, dove le ragazze di coach Marco Orlando affronteranno la BCC Capaccio Paestum Serino nella finale di Coppa Campania, dopo aver superato in semifinale il Piedimonte Matese per 3-2.

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 17 aprile alle 19:30: al Palasport di Rionero in Vulture andrà in scena la finale di Coppa Basilicata contro la Daken Psa Matera, un confronto tra le migliori squadre lucane impegnate nei campionati regionali.

«Abbiamo fatto un grandissimo campionato con un percorso praticamente netto – ha dichiarato il presidente Michele Ligrani –, ora vogliamo provare a conquistare anche queste due coppe. Le ragazze e lo staff tecnico meritano un plauso per quanto fatto finora, così come il nostro main sponsor Gruppo Macchia che ci ha sempre sostenuti».

Sulla finale imminente si è espresso anche coach Marco Orlando: «Affronteremo un avversario forte come la Paestum Serino, serviranno massimo impegno e lucidità. Siamo concentrati, lavoriamo duro e vogliamo dare il massimo. Dopo ci sarà la sfida con Matera, che conosciamo poco ma che affronteremo con determinazione e con l’entusiasmo del ritorno in Serie C».

Nei giorni scorsi, la squadra ha ricevuto la visita del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, del vice sindaco Federica D’Andrea e del presidente della Fipav Basilicata Antonio Lopardo, a testimonianza della grande attenzione e vicinanza delle istituzioni verso questo doppio traguardo sportivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author