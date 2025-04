Volley B1/F, Star Bisceglie: in Calabria ultima trasferta di regular season

Ultima gara esterna della stagione regolare per la Star Volley Bisceglie, attesa domenica 13 aprile alle ore 17:30 sul campo del Crotone, nel match valido per la 25ª giornata del girone D di Serie B1 femminile.

Le nerofucsia, allenate da Emiliano Giandomenico e attualmente seconde in classifica a pari merito con Marsala, puntano alla quattordicesima vittoria stagionale per confermare la propria posizione sul podio e prepararsi al meglio in vista del rush finale del campionato.

Dopo il convincente successo esterno contro Santa Lucia, Cometti e compagne hanno vissuto una settimana di allenamenti all’insegna della serenità e della concentrazione. Fondamentale sarà l’approccio alla gara contro una squadra già aritmeticamente retrocessa ma desiderosa di concludere il torneo con dignità.

All’andata, la Star Volley si era imposta con un netto 3-0. La direzione di gara sarà affidata a Claudia Francavilla (1° arbitro) e Giuseppe Cinquepalmi (2° arbitro).

La sfida sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook del Crotone, mentre il punteggio sarà aggiornato in tempo reale sul sito FIPAV (sezione campionati). Sui canali social della Star Volley Bisceglie verranno pubblicati aggiornamenti set per set, oltre a foto e contenuti esclusivi del match.

