Volley A3/M, Joy Gioia del Colle: con Belluno serve l’impresa

Domenica 13 aprile alle ore 18:00 la Joy Volley giocherà una partita decisiva per il suo cammino nei playoff di Serie A3 Credem Banca. Dopo la sconfitta per 3-0 in gara 1, capitan Mariano e compagni ospiteranno il Volley Belluno al cospetto del pubblico di casa, con l’obbligo di vincere per forzare la serie a gara 3.

La sfida, che si giocherà all’ombra del castello normanno-svevo, rappresenta una tappa storica nella prima stagione della Joy Volley in Serie A3. Contro un avversario solido e ricco di talento, come dimostrato da Berger, Loglisci e Mian nel primo confronto, servirà una prova perfetta.

Coach Sandro Passaro chiede concentrazione e concretezza: «In gara 1 siamo stati sotto i nostri standard, soprattutto in attacco. Belluno è fisicamente prestante e molto forte a muro, ma abbiamo lavorato duramente per migliorare cambio palla e scelte tattiche. Mi aspetto una gara equilibrata e combattuta».

Fischio d’inizio alle ore 18. Gli arbitri dell’incontro saranno Simone Fontini e Alberto Dell’Orso. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, con la telecronaca di Mimmo Guagnano.

