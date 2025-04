Giampaolo dopo Juve-Lecce: “C’era rigore su Krstovic, meritavamo di più”

Non nasconde il rammarico Marco Giampaolo al termine di Juventus-Lecce. In conferenza stampa, l’allenatore dei salentini punta il dito su alcuni episodi arbitrali: «Su Krstovic era rigore tutta la vita. Si può discutere se il fallo di Veiga fosse da giallo o rosso, ma anche nel finale avremmo meritato la punizione per l’irregolarità su N’Dri. Dispiace, ma siamo rimasti in partita fino all’ultimo».

L’approccio iniziale non è stato dei migliori per il Lecce: «Abbiamo subito gol dopo appena un minuto e mezzo, ci ha fatto saltare i piani. Ma con una Juve in fiducia e in un ambiente ostile siamo riusciti comunque a rimanere dentro il match, creando anche l’occasione per un risultato straordinario».

Infine, una spiegazione sul cambio di Krstovic all’intervallo: «Si era innervosito troppo per l’episodio del rigore non concesso, ho preferito sostituirlo per evitare complicazioni».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author