Volley C/F, Rainbow Crispiano: super sfida playoff con Oria

È tempo di scontri decisivi per la Windor Rainbow Crispiano, che nella domenica delle Palme affronterà in casa la Farina Automobili Oria in un match che vale il quinto posto in classifica e l’accesso ai playoff di Serie C.

A presentare la sfida è la giovane libero classe 2006 Matilde Raimondi: “Domenica scorsa contro la Gioella abbiamo lottato per due set, poi siamo calate, ma stiamo reagendo bene. Oria è una squadra organizzata, solida in tutti i reparti. Sarà una gara difficile ma fondamentale per i nostri obiettivi”.

Concentrazione massima in casa Rainbow, dove si lavora con intensità seguendo le indicazioni dello staff tecnico. “Il campionato è competitivo, ci sono tante squadre forti – aggiunge Raimondi –. Personalmente voglio crescere ancora, ma il mio futuro dipenderà anche dall’università”.

L’appello finale è rivolto al pubblico: “Domenica avremo bisogno del tifo di tutti per dare pressione alle avversarie. Vogliamo giocarcela fino in fondo per prenderci quel quinto posto”.

