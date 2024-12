Volley A/M, Prisma Taranto attesa da Milano: Gironi “Ritrovare certezze”

Domenica alle ore 16:00, l’Allianz Cloud Arena ospiterà un match di grande importanza per entrambe le squadre. La Gioiella Prisma Taranto, infatti, affronterà Allianz Milano nella prima giornata del girone di ritorno. Un incontro che si preannuncia tutt’altro che scontato, soprattutto dopo gli sviluppi delle ultime settimane. Queste le parole di Fabrizio Gironi, opposto della formazione pugliese: “Questa partita con Milano servirà a ritrovare un po’ di certezze e buon gioco che non siamo riusciti a esprimere nella partita con Verona. Sicuramente troveremo una squadra diversa rispetto a quella affrontata nel girone d’andata, come dimostrano anche molti degli ultimi risultati”.

