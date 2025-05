Foggia, iscrizione in Serie C a rischio: tutto in bilico fino al 6 giugno

Documenti inviati, ma Canonico è fermo sul disimpegno. La sindaca Episcopo: “Serve chiarezza dalla proprietà”

Nel pomeriggio di martedì 27 gennaio, si è tenuta a Palazzo di Città una nuova riunione operativa per discutere del futuro del Calcio Foggia a pochi giorni dalla scadenza del 6 giugno, termine ultimo per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Attorno al tavolo, convocato dalla sindaca Maria Aida Episcopo, erano presenti, tra gli altri, Michele Bitetto, amministratore unico della società rossonera, e Luca Veneziani per conto dell’amministrazione giudiziaria.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di fare il punto sulla situazione amministrativa e sportiva del club, già oggetto di attenzione durante una precedente riunione svoltasi nei giorni scorsi.

“Per quanto riguarda la parte amministrativa, il Comune ha assolto a tutti gli adempimenti di propria competenza – ha spiegato la sindaca Episcopo -. Resta incompleta, tuttavia, la documentazione relativa alla copertura economica, che è di esclusiva responsabilità della proprietà del Calcio Foggia. Ci auguriamo fortemente che tutto possa essere completato entro i termini imposti dalla Lega. La proprietà ha piena autonomia nelle proprie decisioni. Da parte nostra, rinnoviamo la ferma condanna verso gli episodi di cronaca che hanno gettato ombre sullo sport locale. L’incontro si è svolto in un clima disteso e costruttivo, unito da un sentimento comune: l’amore per i colori rossoneri”.

Michele Bitetto, amministratore unico del club, ha sottolineato l’impegno già portato avanti: “Abbiamo trasmesso via pec la documentazione necessaria per l’iscrizione. Ringrazio l’amministrazione comunale per il sostegno fornito, così come la Questura per le autorizzazioni concesse per l’utilizzo dello stadio nella stagione 2025-2026. Ora resta da affrontare la parte economica”.

Bitetto ha poi ricordato le difficoltà legate alla posizione di Nicola Canonico, facendo riferimento alla sua dichiarazione rilasciata il 31 marzo, in cui manifestava il proprio disimpegno dopo aver ricevuto offese personali rivolte anche alla sua famiglia. “Si tratta di una situazione che lo ha profondamente colpito dal punto di vista morale, da allora non è cambiato nulla: la posizione della proprietà resta la stessa. Continuiamo comunque a lavorare, consapevoli che il termine ultimo è il 6 giugno”.

In conclusione, Bitetto ha riconosciuto come le ultime evoluzioni dell’inchiesta giudiziaria abbiano aggravato ulteriormente il quadro: “Dal punto di vista umano, Canonico è provato, deluso e amareggiato. Non si aspettava di vivere tutto ciò, nonostante l’impegno economico profuso per la piazza di Foggia. In questo momento non sono in grado di dire con certezza se il Foggia sarà iscritto al prossimo campionato”.

