Volley A3/M, Castellana ospita Lagonegro. Marra: “Vogliamo lanciare un segnale”

Nel corso della decima giornata del Girone Blu del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile, ci sarà spazio anche per il derby appulo-lucano tra Bcc Tecbus Castellana Grotte e Rinascita Lagonegro. La sfida, l’ultima casalinga del girone d’andata, è in programma domenica 15 dicembre al Pala Grotte. Un incontro commentato così da Alberto Marra, uno dei giocatori più esperti della formazione padrona di casa ed ex della partita: “C’è sicuramente un po’ di rammarico per l’ultima partita a Modica, dove comunque abbiamo conquistato un punto su un campo difficile e abbiamo espresso un buon gioco. C’è tanto da migliorare, anche se sicuramente gli infortuni ci hanno penalizzato tanto. Adesso con l’arrivo di Meschiari, abbiamo una nuova risorsa che già sta dando un contributo importante. Adesso massima concentrazione per la prossima partita: con Lagonegro dobbiamo cercare di capitalizzare il massimo anche per muovere la classifica e dare un segnale di recupero”.

Nei 10 precedenti tra Castellana e Rinascita, la formazione gialloblu ha trionfato per sette volte, al netto dei tre successi per Lagonegro. Al Pala Grotte sono cinque i match già disputati tra le due squadre, tutti in serie A2, con cinque vittorie pugliesi. Oltre al già citato Marra, tra gli ex da menzionare anche Marco Rocco Panciocco, oggi in Basilicata, che a Castellana Grotte ha indossato la maglia della Materdominivolley.it nella stagione 2019/2020. Dirigeranno l’incontro Eleonora Candeloro di Pescara e Christian Palumbo di Cosenza.

