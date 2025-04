Tudor dopo Juve-Lecce: “Nel finale ci siamo innervositi, non va bene”

La Juventus conquista una vittoria preziosa con il Lecce (2-1) e aggancia momentaneamente il terzo posto in classifica. Al termine della gara, Igor Tudor, tecnico bianconero, ha commentato così la prestazione dei suoi: «È stata una partita bella e giusta, ma il rammarico è per il finale: negli ultimi dieci minuti ci siamo innervositi, e non mi è piaciuto».

L’allenatore elogia comunque l’atteggiamento della squadra: «Abbiamo disputato un gran primo tempo e una buona ripresa, ma dobbiamo imparare da questa gara. Non guarderemo la classifica fino all’ultima giornata, ora pensiamo solo a migliorare».

Un appunto anche ai subentrati: «Chi è entrato dalla panchina non ha inciso come dovrebbe. Con cinque cambi si può rivoluzionare la squadra: bisogna entrare con la mentalità giusta».

Soddisfazione per la prova di Koopmeiners, autore del gol vittoria, e parole di incoraggiamento per Vlahovic: «Teun è stato brillante e rapido di pensiero. Dusan ha giocato bene, ha servito due assist, peccato per il gol mancato: gli avrebbe dato ulteriore fiducia».

