Acquaviva, tensione in Consiglio. Il sindaco: “Tanto rumore per nulla”

L’ultima seduta del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti è stata caratterizzata da un acceso dibattito. Il presidente dell’assise, Piero De Pascale, si è rivolto ripetutamente alla consigliera di opposizione Francesca Pietroforte con frasi come “Stia zitta”, interrompendo il suo intervento a sostegno del collega Tommaso Montenegro. Montenegro stava discutendo sull’insufficienza dei fondi destinati alla manutenzione del cimitero. De Pascale ha aggiunto: “Stia zitta, la smetta di fare la professoressa. Vuole sedersi al mio posto?” Il sindaco Marco Lenoci (Fratelli d’Italia) ha commentato che la consigliera era “troppo nervosa”. Successivamente, è emersa una dichiarazione extra-microfono attribuita al sindaco, poi smentita, che ha generato polemiche. La consigliera Pietroforte, ex-candidata sindaca e già presidente del consiglio per dieci anni, ha reagito sottolineando che questi episodi non la sorprendono e che intende lanciare un messaggio di incoraggiamento affinché nessuno subisca intimidazioni. La tensione in consiglio comunale persiste da tempo, a partire dalle elezioni del 2023 che hanno visto la vittoria di Lenoci. Il sindaco Lenoci ha smentito categoricamente qualsiasi accusa di attacco alle donne, ribadendo che le sue parole sono state interpretate male e che non c’è stata alcuna intenzione di offendere la consigliera Pietroforte o di commentare la sua condizione fisica.

Queste le sue parole: “Tanto rumore per nulla.

Negli ultimi giorni sono stato oggetto di un attacco mediatico, tanto infondato quanto vile, orchestrato ad arte da qualche esponente dell’opposizione (e con la compiacenza di qualche vecchio amico pronto a spammare fake news).

Ho il massimo rispetto per le donne e respingo con forza certe insinuazioni. Lo faccio da figlio, da marito, da padre. E, solo dopo, da sindaco.

Nella mia vita personale e nella mia azione pubblica, ho sempre avuto a cuore la dignità e il valore delle donne. Conosco il peso delle parole e non ne ho mai usate — né mai ne userò — che possano offendere o sminuire ciò che le donne rappresentano per la nostra società.

Conosco troppo bene anche il presidente del Consiglio, Piero Depascale, per non sapere che il suo è stato un intervento (come tanti altri già fatti) volto a ristabilire l’ordine in aula e non per “zittire” una donna.

Ma oggi non basta più difendersi, non si può essere sempre accondiscendenti verso esponenti di una parte politica senza idee e che quindi prova a buttarla in rissa.

Da questo momento in poi chi proverà a infangare la mia persona dovrà risponderne nelle sedi opportune.

La mia è una linea netta: rispetto, sempre. Calunnie, mai.

W le donne! W Acquaviva!”.

Di seguito del momento di tensione verbale durante il Consiglio Comunale:

