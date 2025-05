Elezioni, affluenza urne: Taranto ancora lontana dal 50%

TARANTO – La domenica del voto a Taranto si chiude con una percentuale di affluenza alle urne pari al 42,57%, pertanto ancora lontana dal dato delle scorse amministrative che fecero registrare nella giornata di domenica il 52,21%, anche se in quella circostanza si votò in una sola giornata, queste elezioni invece si allungano alla giornata di lunedì fino alle 15.

Va meglio a Massafra dove l’affluenza ha raggiunto il 56,04% ovvero 4 punti in percentuale in più rispetto alle ultime elezioni comunali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author