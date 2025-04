Taranto, incidente in viale Ionio: camion danneggia la pista ciclabile

Attimi di tensione nella prima mattinata di mercoledì 9 aprile a Taranto, dove un camion Iveco ha perso il controllo finendo sul marciapiede di viale Ionio, in direzione della Base Navale della Marina Militare.

Il mezzo pesante ha abbattuto per circa 30 metri il divisorio in ferro della pista ciclabile, invadendo la zona riservata ai pedoni e ciclisti. Fortunatamente, al momento dell’impatto non si trovavano persone sul marciapiede e l’autista non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia locale e i vigili del fuoco, quest’ultimi impegnati nella messa in sicurezza della carreggiata a causa della fuoriuscita di gasolio dal veicolo.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione, poiché si è resa necessaria la chiusura di una corsia per consentire le operazioni di rimozione e bonifica.

Al momento non risultano altri veicoli coinvolti e le autorità sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(foto e video: Francesco Manfuso)

