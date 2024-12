Volley B1/F, Pantaleo Podio Fasano: colpo grosso ad Arzano

La Pantaleo Podio Volley Fasano trionfa sul difficile campo della Lu.Vo Barattoli Arzano con un netto 3-0, dimostrando ancora una volta la solidità del proprio roster. Le ragazze di coach Paolo Totero hanno imposto il loro gioco in terra campana, infliggendo alla squadra napoletana la prima sconfitta casalinga della stagione.

La gara si è aperta in discesa per le gialloblù, che con un primo set impeccabile (16-25) hanno subito messo in difficoltà le padrone di casa. L’Arzano di coach Francesco Eliseo ha provato a reagire nel secondo set, ritrovando un buon assetto difensivo. Nonostante l’equilibrio punto a punto, le fasanesi hanno mantenuto lucidità e chiuso anche il secondo parziale a proprio favore (25-27).

Nel terzo set, le padrone di casa hanno dato battaglia fino al 20 pari, dimostrando grande carattere. Tuttavia, una Pantaleo cinica e determinata ha saputo piazzare l’allungo decisivo, sigillando il match sul 23-25.

Totero soddisfatto: “È una vittoria molto importante contro una squadra giovane e ben organizzata. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma volevamo fortemente questi tre punti per continuare il nostro percorso in un campionato così equilibrato.”

Tra le protagoniste, spiccano le prestazioni di capitan Valentina Martilotti, Chiara Albano, Marta Campana e Adelaide Soleti, quest’ultima impeccabile nel sostituire Irene Botarelli, tenuta precauzionalmente a riposo per un problema alla caviglia.

Lu.Vo Barattoli Arzano – Pantaleo Podio Fasano 0-3 (16-25; 25-27; 23-25)

Lu.Vo Barattoli Arzano: Fabiola Piscopo, De Siano, Valeria Piscopo, Aquino 8, Suero De Leon 10, Silvestro 2, Gianfico 14, Russo 5, Di Domenico, D’Angiolella 2, Pesa, Armenante, Maresca, Rulli, Putignano 6, Angelino. All. Eliseo.

Pantaleo Podio Fasano: Maiorano, Mearini 9, Albano 11, Negro 5, Di Coste, Campana 12, Vinciguerra, Botarelli, De Dominicis, Martilotti 14, Soleti 7, Vittorio. All. Totero.

Arbitri: Angela Di Bari e Gabriella Notaro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author