Volley A/M: Reggers trascina Milano, Taranto si arrende in tre set

L’Allianz Milano supera la Gioiella Prisma Taranto con un netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-21) al termine di una gara combattuta solo nei primi scambi di ogni set. Gli ospiti, guidati da coach Boninfante, nonostante un buon avvio, hanno ceduto nei momenti decisivi, lasciando il campo a una Milano cinica e trascinata da un superbo Reggers, MVP della partita con 19 punti.

Nel corso del match, Boninfante ha sperimentato una formazione con tre schiacciatori, schierando Hofer come opposto dal secondo set. Il giovane canadese ha risposto bene, chiudendo con 8 punti personali, una soluzione interessante per il futuro. Tra le fila dei rossoblù, Held (10 punti) e Lanza (9) sono stati i migliori marcatori, mentre il rientrante Rizzo ha dato equilibrio in seconda linea. Assente D’Heer, fermato da un risentimento muscolare.

“È stata una partita difficile per noi. Siamo partiti bene, ma non siamo riusciti a mantenere l’equilibrio nei punti finali. Giocare come opposto? È stato divertente, mi piace variare e voglio essere utile alla squadra. Spero di allenarmi bene in vista della prossima gara contro Trento, una squadra forte, ma vogliamo essere più competitivi e dare soddisfazione ai nostri tifosi”, ha commentato a fine gara, Brodie Hofer.

Il match: Milano più concreta nei finali

Primo set: Taranto parte forte, portandosi avanti 10-7 con un ace di Lanza. Milano però ribalta con un break guidato da Reggers e chiude 25-21 grazie a un ace di Porro.

Secondo set: Taranto tiene testa fino al 14-9, quando Boninfante inserisce Hofer e Fevereiro per provare a rientrare. Nonostante una buona reazione, Milano allunga con Porro e chiude 25-19.

Terzo set: I rossoblù restano in partita fino al 18-17, ma il solito Reggers e un ace decisivo portano Milano a chiudere sul 25-21.

Allianz Milano-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-21, 25-19, 25-21)

Allianz Milano: Porro 4, Louati 8, Schnitzer 6, Reggers 19, Kaziyski 7, Caneschi 5, Staforini (L), Zonta 0, Catania (L), Barotto 0, Otsuka 5. N.E. Larizza, Piano, Gardini. All. Piazza.

Gioiella Prisma Taranto: Zimmermann 1, Held 10, Alletti 2, Gironi 5, Lanza 9, Alonso 3, Santangelo 0, Luzzi (L), Hofer 8, Rizzo (L), Fevereiro 0. N.E. D’Heer, Balestra, Paglialunga. All. Boninfante.

ARBITRI: Giardini, Rossi. NOTE – durata set: 28′, 25′, 28′; tot: 81′.

