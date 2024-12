Volley A3/M, Rinascita Lagonegro inarrestabile: terzo successo di fila

La Rinascita Volley Lagonegro conferma il suo momento d’oro con la terza vittoria consecutiva, la seconda in trasferta, superando con un secco 3-0 (23-25, 20-25, 19-25) la BCC Tecbus Castellana Grotte nella decima giornata del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca.

La squadra di coach Waldo Kantor si è dimostrata solida e concreta, approfittando dei numerosi errori dei pugliesi e sfoderando una prova corale impeccabile in tutti i fondamentali. I lucani, in campo con Sperotto e Cantagalli in diagonale, Panciocco e Armenante in banda, Tognoni e Pegoraro al centro e capitan Fortunato come libero, hanno imposto il loro ritmo a partire dal finale del primo set, per poi dominare gli altri due parziali.

Il match

Un avvio equilibrato ha caratterizzato il primo set, con Castellana inizialmente in vantaggio grazie a un buon rendimento di Carta e Casaro. Ma la Rinascita, guidata dalla regia precisa di Sperotto, ha cambiato marcia nel finale, trovando il break decisivo con Cantagalli e Bonacchi per il 23-25.

Nel secondo set i lucani hanno mostrato tutta la loro fluidità di gioco, allungando già nelle prime battute con i punti di Pegoraro e Panciocco. Castellana ha tentato una reazione, ma i biancorossi hanno mantenuto il controllo fino al 20-25 conclusivo, grazie anche a un solido rendimento a muro.

Il terzo set è stato senza storia: errori ripetuti dei padroni di casa e un gioco sempre più sicuro della Rinascita hanno segnato il destino del match. Panciocco, top scorer con 16 punti, e Sperotto, protagonista anche al servizio, hanno chiuso i giochi sul 19-25.

Con questo successo, Lagonegro sale a 14 punti in classifica, superando Modica e Sabaudia, e si prepara ad affrontare la capolista Sorrento nell’ultima gara del girone di andata.

Castellana Grotte-Lagonegro Punteggio 0-3 (23-25, 20-25, 19-25)

BCC Tecbus Castellana Grotte: Marra 5, Meschiari 9, Ciccolella 8, Carta 12, Cappadona 1, Casaro 15. All. Barbone.

Rinascita Lagonegro: Panciocco 16, Pegoraro 6, Cantagalli 14, Tognoni 6, Armenante 5, Sperotto 3. All.: Kantor.

Statistiche

• Castellana: 2 ace, 12 errori al servizio, 12 muri vincenti, attacco 39%.

• Lagonegro: 5 ace, 3 errori al servizio, 11 muri vincenti, attacco 41%.

