Volley A3/M, Gioia del Colle dà spettacolo: superata Napoli in tre set

La Joy Volley non si ferma più. Dopo la vittoria al PalaCalafiore di Reggio Calabria, la squadra di coach Sandro Passaro concede il bis al PalaCapurso, travolgendo la Gaia Energy Napoli con un netto 3-0 (25-18, 25-16, 25-16). Un dominio assoluto, suggellato da una prestazione impeccabile a muro (15 punti) e dall’MVP Sandi Persoglia, che insieme a Enrico Cester ha trascinato la squadra alla conquista dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Serie A3.

In appena un’ora e 17 minuti, i biancorossi hanno chiuso una gara mai in discussione, consolidando il quarto posto in classifica con 17 punti. Ora l’attenzione si sposta sull’ultima sfida del girone di andata, in programma il 22 dicembre al PalaRizza di Modica contro l’Avimecc.

Le formazioni

Coach Passaro ha schierato Longo in regia, Vaškelis opposto, Mariano e Milan schiacciatori, Cester e Persoglia centrali, con Rinaldi libero. Mister Vaccaro ha risposto con Leone in cabina di regia, Lugli opposto, Darmois e Starace S. in banda, Martino e Lanciani al centro e Ardito come libero.

La gara

Partenza fulminante della Joy Volley, che grazie alla difesa attenta e agli attacchi di Milan e Cester scava subito un solco (7-3). Sul 15-11, i pugliesi piazzano l’allungo decisivo con due aces di Cester e i colpi di Persoglia e Longo (20-12), chiudendo il primo set 25-18 con Milan protagonista.

Nel secondo parziale, i padroni di casa partono ancora forte (4-0 con Persoglia a muro) e dilagano con le giocate di Milan e Mariano (17-11). Un ace di Cester (22-14) e un errore di Saccone regalano il 25-16 finale.

Anche il terzo set è un monologo biancorosso: Persoglia e Milan continuano a martellare (8-4), mentre Cester domina a muro (17-8). Il sigillo finale arriva sul 25-16, ancora una volta con Milan sugli scudi.

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE-GAIA ENERGY NAPOLI 3-0 (25-18, 25-16, 25-16)

Joy Volley Gioia del Colle: Longo 2, Vaškelis 9, Mariano 5, Milan 12, Cester 12, Persoglia 8, Rinaldi (L1). All. Passaro.

Gaia Energy Napoli: Leone 1, Lugli 5, Darmois 4, Starace S. 10, Martino 3, Lanciani 1, Ardito (L1). All. Vaccaro.

Durata set: 30’, 21’, 26’.

Note: Gioia del Colle, aces 7, muri 15; Napoli, aces 1, muri 5.

