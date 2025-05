Oria, auto contro moto: centauro in ospedale

ORIA – E’ stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi il giovane centauro rimasto ferito in un sinistro verificatosi sulla strada Sant’Andrea che collega la Statale 7 Taranto – Brindisi con Oria. Il 25enne era alla guida della moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Dinamica tutta da definire e indagini da parte della polizia locale, sul posto con il personale sanitario del 118.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author