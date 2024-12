Volley A3/M, Castellana Grotte fatica a rialzarsi

Non si ferma la striscia negativa della Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato di Serie A3 Credem Banca. Dopo il ko contro Reggio Calabria, arriva un altro 0-3 casalingo nella decima giornata del Girone Blu, stavolta contro la Rinascita Lagonegro, che si impone con i parziali di 23-25, 20-25, 19-25.

La formazione pugliese, guidata da Giuseppe Barbone, incassa la quinta sconfitta consecutiva, mostrando segnali di difficoltà soprattutto sul piano mentale. Dopo un avvio promettente di stagione, la New Mater sembra aver perso smalto e concretezza, come dimostrato anche contro Lagonegro: un buon primo set, seguito da un calo evidente nei successivi parziali.

Tra i protagonisti del match, spiccano Panciocco e Cantagalli per Lagonegro, top scorer rispettivamente con 16 e 15 punti. Per Castellana in doppia cifra Casaro (15) e Carta (12), ma non abbastanza per evitare un altro stop.

Cronaca del match

Nel primo set, Castellana parte forte, con un vantaggio di +3 mantenuto fino al 16-13, grazie anche a un muro efficace (5 punti). Lagonegro, però, reagisce con un break decisivo, ribaltando il punteggio sul 19-21 e chiudendo il set 23-25 con Cantagalli e Panciocco sugli scudi.

Il secondo parziale vede un inizio equilibrato, ma Lagonegro prende il controllo, spinta dagli attacchi di Cantagalli e Panciocco, portandosi fino al 10-16. Nonostante i tentativi di rimonta di Castellana, l’ace di Panciocco chiude sul 20-25.

Nel terzo set, la Rinascita allunga subito con Panciocco e Armenante (6-10). Castellana prova a rientrare in partita con Meschiari e Ciccolella, ma l’inerzia resta nelle mani dei lucani, che chiudono 19-25 con un ace di Sperotto e un muro decisivo di Panciocco.

Dichiarazioni post gara

Giuseppe Barbone, allenatore della Bcc Castellana Grotte:

“Siamo poco freschi mentalmente e facciamo fatica a tradurre il lavoro fatto in settimana nei risultati. La serie negativa pesa, ma dobbiamo ritrovare fiducia e lavorare di squadra per uscire da questo momento difficile”.

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Rinascita Lagonegro 0-3

23-25 (30’), 20-25 (24’), 19-25 (30’)

Castellana: Cappadona 1, Carta 12, Ciccolella 9, Casaro 15, Meschiari 8, Marra 5, Guadagnini (L), Didonato 1, Russo 1, Mondello 1, Renzo 1, Guglielmi (L). All. Barbone.

Lagonegro: Sperotto 4, Panciocco 16, Tognoni 6, Cantagalli 15, Armenante 5, Pegoraro 5, Fortunato (L). All. Kantor.

Arbitri: Eleonora Candeloro (Pescara), Christian Palumbo (Cosenza).

