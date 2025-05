Taranto, incontro del candidato Manfuso con Bitetti

TARANTO – Nei giorni scorsi, in un bar cittadino a Taranto, il candidato al Consiglio Comunale Manuel Manfuso ha organizzato un incontro con il candidato sindaco che sostiene, Piero Bitetti.

“In un periodo difficile, in cui molti vedono il bicchiere mezzo vuoto, c’è chi lo riempie di spritz, caffè e idee”. È con questo spirito positivo che Manuel Manfuso, classe 1989, perito commerciale, organizzatore di eventi e imprenditore, si candida con la lista “Unire Taranto”.

Con il suo locale in via Dante, è riuscito a trasformare una zona di passaggio in un punto di ritrovo vivo e accogliente, portando musica, iniziative e buonumore. Manuel da sempre è in prima linea per cause solidali, ha collaborato con associazioni di volontariato e sostenuto raccolte fondi per bambini oncologici, anziani e animali randagi.

“Tutta la città di Taranto, ma in particolar modo il commercio locale, merita di più! – ha spiegato ai cittadini intervenuti all’evento – Servono visione, ascolto e passione. La nostra categoria ha bisogno di un vero portavoce, qualcuno che conosca le difficoltà quotidiane dei commercianti, che le viva sulla propria pelle e che lotti per soluzioni concrete, non per risposte sbrigative — come troppo spesso accade quando ci si rivolge alla politica”. Manfuso assicura: “ci metto la faccia e il cuore ogni giorno, sia nella mia attività sia verso il prossimo, perché è ora di valorizzare davvero la nostra città e tutte le sue splendide attività, ognuna con i suoi punti di forza”.

“Grazie alla mia esperienza nell’organizzazione di eventi in tutta la provincia – ha detto – ho creato connessioni, promosso cultura, artigianato e street food, attirando turismo e generando benefici economici ovunque sia passato. Un percorso che mi ha permesso di conoscere da vicino diverse amministrazioni, con le quali nel tempo si sono sviluppati rapporti di stima e fiducia reciproca. Perché non mettere tutto questo al servizio anche di Taranto?”.

Il suo slogan è semplice e diretto: “Per una Taranto più Smile”, una città dove si respira positività, inclusione, cura dell’ambiente e rispetto. Un luogo in cui sentirsi parte di una comunità che, attraverso piccoli gesti, può realizzare grandi cambiamenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author