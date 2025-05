Omicidio Paolo Stasi, “Candita non merita l’ergastolo”

BRINDISI – Voce alla difesa nell’udienza in Corte d’Assise per l’omicidio di Paolo Stasi. L’avvocato Maurizio Campanino ha chiesto l’assoluzione per il 24enne Cristian Candita, quel giorno autista del presunto killer reo confesso Luigi Borracino

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author