Caos in Consiglio regionale, scontro sul tributo 630 agli agricoltori

Bagarre e tensioni in aula (poi sgomberata) tra maggioranza e opposizione sugli emendamenti per sospendere il tributo

Alta tensione e momenti di caos si sono registrati durante la seduta del Consiglio regionale della Puglia, dove si è consumato un durissimo scontro tra maggioranza e opposizione sul tema del tributo 630 pagato dagli agricoltori aderenti al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.

Al centro del dibattito, due emendamenti proposti da centrodestra e Movimento 5 Stelle che chiedevano la sospensione del tributo, ma entrambi sono stati dichiarati inammissibili a causa della mancanza di copertura finanziaria, come previsto dalla normativa costituzionale.

La tensione in aula è salita quando il centrodestra ha chiesto la convocazione dell’Ufficio di Presidenza per riesaminare l’ammissibilità delle proposte. Alla risposta negativa dell’organismo, che non ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti, è seguita una bagarre che ha interrotto momentaneamente i lavori.

Durante il voto sugli emendamenti successivi, alcuni esponenti dell’opposizione – centrodestra e Movimento 5 Stelle – non hanno partecipato al voto, rischiando di far mancare il numero legale. L’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia ha duramente criticato l’atteggiamento, accusando i consiglieri di “sbeffeggiare due anni di lavoro” dedicati all’elaborazione della legge sui pozzi, fondamentale per garantire l’approvvigionamento idrico agli agricoltori.

Toni accesi anche tra il capogruppo del Partito Democratico, Paolo Campo, e il consigliere del Movimento 5 Stelle, Cristian Casili, con un battibecco verbale dai toni accesi. Frizioni si sono registrate anche nel centrodestra, dove il capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha criticato i due rappresentanti del suo schieramento nell’Ufficio di Presidenza.

“Senza copertura finanziaria non possiamo ammettere emendamenti”, ha replicato il segretario d’aula Napoleone Cera della Lega, ricordando la natura tecnica dell’organo.

Dopo la richiesta del presidente Michele Emiliano di sgomberare l’aula per ragioni di sicurezza, a causa delle proteste del pubblico – in gran parte agricoltori – gli stessi manifestanti hanno lasciato spontaneamente l’aula.

La seduta è poi ripresa con l’approvazione all’unanimità della legge sui pozzi. Al termine dei lavori, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone ha dichiarato: “Una violenza simile in Aula, non l’avevo mai vista da quando ci sono io”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author