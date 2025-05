Assunzioni irregolari: indagato imprenditore di Fasano

FASANO – Lavoratori irregolari, ben undici, assunti tramite una società fittizia. Tutto per eludere il pagamento di imposte e contributo. Tutto, ovviamente, ai danni degli stessi lavoratori. Questa la tesi della Procura di Brindisi che ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di un imprenditore fasanese e di un suo presunto complice, indagati per aver impiegato numerosi lavoratori in violazione della normativa in materia di lavoro. Gli accertamenti sono stati svolti dai militari della compagnia della Guardia di Finanza di Fasano che hanno notificato l’avviso.

Le indagini, partite dalla denuncia di un lavoratore, hanno consentito di disvelare un meccanismo di presunta frode grazie al quale l’imprenditore si sarebbe avvalso delle prestazioni di undici lavoratori, simulando l’assunzione degli stessi da parte di una società fittizia, intestata ad un prestanome, al fine di evadere, a discapito dei lavoratori stessi, il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.

Accuse, come sempre, tutte da dimostrare in attesa di un eventuale processo e, quindi, di un giudizio definitivo.

