Lazio-Lecce 0-1: i salentini centrano la salvezza!

Apoteosi Lecce all’Olimpico! Con la vittoria contro la Lazio, i salentini conquistano la salvezza in Serie A! Match approcciato bene dai salentini, con un paio di colpi di testa di Gaspar ad impensierire Mandas. Con lo scorrere dei minuti, il match si equilibra ma la rete del vantaggio dei giallorossi giunge al 43′, grazie a Coulibaly che prima recupera palla e poi trafigge Mandas. Nel recupero, l’obiettivo del Lecce rischia di complicarsi per via dell’espulsione per doppia ammonizione di Pierotti.

La ripresa è un continuo assalto del Lecce, anche grazie all’ingresso di Pedro. Il duello tra l’ex Barcellona e Falcone, però, viene vinto da quest’ultimo, autore di diverse parate importanti tra cui la deviazione sul colpo di testa da posizione ravvicinata di Castellanos. Nel recupero del secondo tempo espulso anche il capitano della Lazio Alessio Romagnoli. Sconfitta che costa ai laziali la partecipazione alle coppe europee, venendo scavalcati dalla Fiorentina. Al triplice fischio, invece, esplode la festa dei ragazzi di Giampaolo: salvezza conquistata!

LA CRONACA

90’+5′ TERMINA QUI IL MATCH! IL LECCE CONQUISTA LA SALVEZZA IN SERIE A! Decisiva la rete di Coulibaly per la permanenza in Serie A dei salentini, i quali disputeranno il quarto campionato consecutivo in massima serie il prossimo anno

90’+3′ LAZIO: ESPULSO ROMAGNOLI! Si ripristina la parità numerica per il rosso al capitano dei laziali!

90’+3′ LECCE: Ottima punizione in zona offensiva conquistata da Veiga, anche grazie al lavoro di fisico di Burnete

90′ Concessi 5′ di recupero

87′ LECCE: Burnete prende il posto di uno sfinito Krstovic

87′ LAZIO: Ci prova anche Castellanos senza fortuna

85′ LAZIO: Tiro altissimo di Hysaj dal limite dell’area

80′ LAZIO: Altra conclusione di Pedro, altra respinta di Falcone che blocca anche il colpo di tacco di Romagnoli

78′ LAZIO: Doppia occasione per i padroni di casa. Prima il tiro di Pedro respinto da Falcone, poi il cross di Pellegrini che scheggia la traversa con la deviazione di Baschirotto

78′ LECCE: Cross di Gallo per Krstovic che non riesce ad imprimere forza al pallone, il quale viene bloccato da Mandas senza patemi

76′ LAZIO: Fuori Rovella e Zaccagni, dentro Vecino e Noslin

76′ LAZIO: Destro di Gila deviato da Krstovic che si impenna e rischia di sorprendere Falcone. Sfera in angolo. Sugli sviluppi del corner svetta sul primo palo Guendouzi ma il colpo di testa è troppo alto

74′ Aggiornamenti dagli altri campi: Juventus in vantaggio al ‘Penzo’ con il rigore trasformato da Locatelli

72′ LECCE: Danilo Veiga subentra a Ramadani

72′ LAZIO: Pellegrini prende il posto di Nuno Tavares

71′ LAZIO: Padroni di casa vicini al gol del pari con il destro di Pedro dal limite dell’area che sfiora il palo alla sinistra di Falcone

70′ LECCE: Ammonito Falcone per perdita di tempo. Verona nuovamente in vantaggio ad Empoli

64′ LAZIO: Straordinario riflesso di Falcone sul colpo di testa di Castellanos. Bravissimo l’ex Sampdoria a deviare in angolo

63′ LAZIO: Tavares prova a sorprendere Falcone con un destro sul primo palo ma il suo tentativo si spegne sul fondo

62′ LAZIO: Cross di Pedro che pesca Dia in area ma l’ex Salernitana non riesce né a servire un compagno né ad inquadrare la porta

60′ LAZIO: Altra occasione per i padroni di casa con Rovella, il cui tiro viene murato da Gaspar

59′ LECCE: Doppio cambio per Giampaolo. Fuori Berisha e Karlsson per Kaba ed Helgason

57′ LAZIO: Tiro a botta sicura di Pedro dall’interno dell’area di rigore respinto con il corpo da Gallo

56′ Pareggio del Venezia contro la Juventus con Haas

56′ LAZIO: Gran conclusione di Guendouzi ma ottima deviazione di Falcone in angolo

55′ LAZIO: Conclusione di Pedro allontanata in scivolata da Baschirotto. Pochi secondi dopo lo spagnolo ci riprova con il mancino ma Falcone si distende e blocca la sfera

53′ LECCE: Coulibaly strappa il pallone dai piedi di Tavares e serve Berisha ma il numero 5 dei salentini smorza la conclusione che si spegne a lato

51′ LAZIO: Cross di Zaccagnini per Castellanos che anticipa Gaspar ma non riesce ad indirizzare il pallone verso lo specchio della porta

47′ Lecce che dopo l’espulsione si è ridisegnato in campo con un 4-4-1. Sulla corsia di destra, Coulibaly va in soccorso di Guilbert per arginare le sortite offensive di Tavares

46′ La ripresa si apre con due cambi per la Lazio: Pedro prende il posto di Isaksen e Hysaj quello di Marusic

+SECONDO TEMPO+

45’+4′ Termina qui il primo tempo dell’Olimpico. Lecce in vantaggio in una sfida chiave per la salvezza ma con un uomo in meno per l’espulsione di Pierotti.

45’+2′ LECCE: ESPULSO PIEROTTI! Seconda ammonizione per l’esterno dei salentini, il quale ferma con una spinta un Tavares lanciato in transizione. Per Fabbri è cartellino giallo, il secondo della partita di Pierotti. Espulso anche un componente della panchina dei giallorossi

45’+1′ LAZIO: Gran parata di Falcone sul colpo di testa da posizione ravvicinata di Castellanos imbeccato da Rovella

45′ Concessi 3′ di recupero

43′ LECCE IN VANTAGGIO! Errore in uscita di Gila, con la sfera intercettata da Coulibaly che serve Krsotvic. Il montenegrino serve nuovamente il numero 29, il quale in scivolata beffa Guendouzi e batte Mandas. Salentini in vantaggio all’Olimpico

36′ LECCE: Ammonito Pierotti per fallo su Rovella

35′ LAZIO: Cross di Marusic per Castellanos, il cui colpo di testa è troppo lento per impensierire Falcone che guarda la parabola spegnersi sul fondo

32′ LAZIO: Ammonito Guendouzi per proteste. Il calciatore laziale recriminava una presunta sbracciata di Pierotti su Zaccagni nell’area salentina

30′ LAZIO: Colpo di testa di Romagnoli su cross di Tavares ma l’ex Milan non inquadra lo specchio della porta. Sugli altri campi, vantaggio della Juventus sul Venezia con Kolo Muani

24′ Pareggio della Juventus a Venezia: rete di Yildiz al ‘Penzo’

22′ LECCE: Punizione dal limite per i salentini, con Karllson che serve Guilbert. Lo schema, però, trova la deviazione in angolo di Romagnoli. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, il tiro di Gallo viene smorzato da Guendouzi e la sfera termina tra le mani di Mandas

13′ Prime indicazioni tattiche del match. Le due squadre impostano entrambe con tre giocatori, abbassando uno dei centrocampisti. In fase difensiva, gli esterni salentini seguono i terzini avversari, con Pierotti che cerca di arginare Tavares

12′ LAZIO: Padroni di casa pericolosi con un cross di Tavares che trova la deviazione di Baschirotto prima della parata di Falcone

3′ LECCE: Un minuto dopo, è sempre Gaspar a rendersi pericoloso di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Palla che però termina fuori. Ad Empoli, intanto, Hellas Verona in vantaggio sui toscani grazie al sigillo di Serdar.

2′ LECCE: Prova ad affacciarsi subito in avanti il Lecce, con il colpo di testa di Gaspar che termina sul fondo

2′ Subito sviluppi sugli altri campi. Il Venezia, infatti, è in vantaggio al ‘Penzo’ contro la Juventus con un gol di Fila

1′ Dopo il minuto di raccoglimento in ricordo di Nino Benvenuti, pugile italiano scomparso in settimana, comincia il match dell’Olimpico

+PRIMO TEMPO+

LAZIO-LECCE 0-1: 43′ Coulibaly

LAZIO (4-2-3-1): Mandas 6; Marusic 6 (Dal 46′ Hysaj 6), Gila 5, Romagnoli 5, Tavares 6 (Dal 72′ Pellegrini 6); Guendouzi 6, Rovella 6 (Dal 76′ Vecino 6); Isaksen 5.5 (Dal 46′ Pedro 6.5), Dia 5.5, Zaccagni 5.5 (Dal 76′ Noslin 5.5); Castellanos 5.5. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic. All. Del Rosso (Baroni squalificato) 5.

LECCE (4-2-3-1): Falcone 8; Guilbert 6, Baschirotto 6.5, Gaspar 6.5, Gallo 6; Berisha 6 (Dal 59′ Helgason 6), Ramadani 6 (Dal 72′ Veiga 6); Pierotti 5, Coulibaly 7, Karlsson 6 (Dal 59′ Kaba 6); Krstovic 6 (Dall’87’ Burnete s.v.). A disposizione: Fruchtl, Samoa, Tiago Gabriel, Sala, Pierret, Sansone, Rebic, N’Dri, Banda. All. Giampaolo 6.5.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Carbone – Peretti. Quarto Ufficiale: Ayroldi. VAR: Meraviglia. AVAR: Piccinini

Angoli: 14-4

Ammoniti: Guendouzi (LA), Falcone (LE)

Espulsi: Pierotti (LE), Romagnoli (LA)

Recuperi: 3′, 5′

