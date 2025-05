Malore a bordo, aereo dirottato a Brindisi

BRINDISI – Paura su un volo della compagnia Wuelig che, partito da Barcellona e diretto a Istanbul, è stato dirottato nel pomeriggio di domenica all’aeroporto del Salento per prestare assistenza a un passeggero che aveva accusato un malore. Il passeggero è stato prima soccorso dal 118 per essere poi trasportato al Perrino di Brindisi per ulteriori accertamenti.

Il volo è ripartito da Brindisi poco dopo, riprendendo il viaggio verso Istanbul.

