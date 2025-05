Futsal A2/M Élite, New Taranto: pari col Melilli vale la semifinale playoff

Spettacolare 4-4 al PalaMazzola dopo il 5-4 dell’andata. Ora doppia sfida con l’Academy Pescara per la finale

La New Taranto Futsal conquista la semifinale playoff di Serie A2 Élite grazie al pareggio per 4-4 ottenuto con il Melilli nella gara di ritorno dei quarti di finale. Decisiva la vittoria per 5-4 all’andata, che ha consentito agli ionici di staccare il pass per il penultimo atto del torneo.

Partita intensa e combattuta sin dai primi minuti quella andata in scena al PalaMazzola, con la squadra di Tomassini protagonista di un avvio propositivo e aggressivo. Dopo le prime occasioni per Grandinetti e Boutabouzi, il vantaggio tarantino arriva con Quinto, al 17’40 del primo tempo.

Nella ripresa, il Melilli pareggia subito con un gran gol in girata di Ique, ma Taranto risponde con Boutabouzi, abile a capitalizzare l’assist di Di Pietro per il 2-1. I siciliani si affidano al quinto di movimento e trovano il 2-2 con ancora Ique, servito da Corallo. Al 14’46 arriva anche il sorpasso biancoverde con Failla, complice una deviazione di Di Pietro.

La reazione della New Taranto non si fa attendere: è proprio Di Pietro, al 17’40, a ristabilire la parità sugli sviluppi di un corner battuto da Boutabouzi. Il 4-3 arriva poco dopo grazie a un recupero di Grandinetti sul portiere di movimento. A 24 secondi dal termine, Bocci sigla il definitivo 4-4, ma non basta al Melilli per ribaltare il risultato complessivo.

Il pareggio consegna alla New Taranto il pass per la semifinale playoff, dove affronterà l’Academy Futsal Pescara. Il match d’andata è in programma sabato 31 maggio al PalaMazzola (ore 16), il ritorno si giocherà in Abruzzo il 7 giugno. In caso di parità nel computo totale delle reti, si disputeranno i supplementari, e, se necessario, si qualificherà la squadra col miglior piazzamento nella stagione regolare.

