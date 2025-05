Ostuni ottiene la Bandiera Verde dei pediatri anche per il 2025

Anche per il 2025 le spiagge di Ostuni si confermano tra le migliori d’Italia per l’accoglienza dei più piccoli, ottenendo la Bandiera Verde dei pediatri, un riconoscimento attribuito dalle società scientifiche pediatriche in base a criteri di sicurezza, pulizia, servizi e fruibilità.

«È una conferma che ci rende orgogliosi e che valorizza il grande lavoro svolto negli anni – dichiara il sindaco Angelo Pomes –. La Bandiera Verde certifica la qualità ambientale, ma anche la capacità di accoglienza del nostro litorale, a partire dai più piccoli e dalle famiglie. Siamo consapevoli di avere un patrimonio prezioso da custodire e valorizzare sempre di più.»

Per ottenere il riconoscimento, le spiagge devono garantire: fondali bassi e acque limpide, ampi spazi per giocare, assistenti alla balneazione, servizi e attrezzature adeguate, punti ristoro vicini e facilmente accessibili. La selezione avviene esclusivamente su proposta di almeno 35 pediatri, senza candidature autonome da parte dei Comuni.

«Proseguiamo nel nostro impegno quotidiano per un ambiente più pulito e accogliente – aggiunge il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giuseppe Tanzarella –. Questo premio è anche il frutto di una visione condivisa e di una cura costante del territorio. Lavoreremo ogni giorno per garantire e migliorare questi standard.»

Il riconoscimento, assegnato per la prima volta a Ostuni nel 2008, è oggi esteso anche ad alcuni paesi europei e africani. Per il 2025 sono 158 le località italiane premiate dai 3.075 pediatri che esprimono il voto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts