Crisi idrica, Ventola: “Acqua non sia solo propaganda elettorale“

L’europarlamentare: “Sull’agricoltura zero soluzioni dalla Regione in 20 anni, ora si muove qualcosa grazie al Centrodestra”

“Entro sei mesi si voterà per le regionali in Puglia, e tutto si trasforma in campagna elettorale, anche le emergenze ignorate per anni”. È quanto dichiarato da Francesco Ventola, europarlamentare di Fratelli d’Italia, che ha riportato l’attenzione sulla grave carenza idrica per l’agricoltura, con particolare riferimento alla provincia di Foggia.

Ventola ha ricordato che il suo partito, in tempi non sospetti, aveva avanzato una proposta di legge per l’istituzione di una commissione speciale per le risorse idriche, oggi effettivamente operativa.

A suo avviso, l’impegno del governo nazionale su questo fronte è stato determinante: “Circa un anno fa la senatrice foggiana Annamaria Fallucchi ha sollevato il problema presso il governo Meloni, in particolare con il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra”m ha spiegato.

L’obiettivo era promuovere un accordo tra i presidenti delle Regioni Molise (Francesco Roberti) e Puglia (Michele Emiliano) per l’utilizzo delle acque della diga del Liscione, da convogliare verso un bacino pugliese. Il progetto complessivo prevede un investimento di 170 milioni di euro, di cui 150 destinati alle opere in Molise e 20 per la Puglia.

“Abbiamo preferito lavorare in silenzio nelle sedi competenti, soprattutto a Roma e invitiamo ora il Partito Democratico e la maggioranza di Emiliano a non trasformare tutto in campagna elettorale, specialmente su un tema su cui nulla è stato fatto per due decenni. Se oggi si iniziano a vedere dei segnali concreti, è solo grazie all’azione di un governo di centrodestra che ha scelto di occuparsi realmente del problema”, ha concluso Ventola.

