Incidente sulla Ss170 verso Castel del Monte: moto si capovolge, un ferito

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10:30, lungo la Ss170 in direzione Castel del Monte, nel territorio di Andria. Secondo le prime ricostruzioni, un motociclista ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro un’autovettura a bordo della quale viaggiava una coppia di anziani. L’impatto ha causato il capovolgimento della moto. L’uomo alla guida del motociclo è rimasto ferito ed è stato soccorso da un’equipe sanitaria del 118 giunta da Andria. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo”. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche pattuglie della Polizia di Stato e della polizia Locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti. La coppia di anziani sta bene.

