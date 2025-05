Rettore Bari, Bellomo: “Bene il passo indietro di Nicola Decaro”

Il deputato FI: “Scelta tardiva ma giusta. Familismo istituzionale scongiurato, scivolone etico in campagna elettorale”

Nicola Decaro si ritira dalla corsa al rettorato dell’Università di Bari. Dopo essere arrivato secondo al primo turno delle elezioni, ha annunciato il proprio sostegno al professor Roberto Bellotti, che aveva chiuso in testa al primo scrutinio.

A commentare con toni decisi la notizia è il deputato di Forza Italia Davide Bellomo, che ha definito la decisione di Decaro “doppia scelta giusta”, evidenziando come essa contribuisca a “sgomberare il campo da un familismo istituzionale che appariva inquietante anche solo in ipotesi”.

Bellomo ha infatti puntato il dito contro il fratello di Nicola, Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare, accusandolo di essersi speso attivamente a favore della candidatura del congiunto, nonostante — sostiene Bellomo — “finanche a sinistra gli si facesse notare quanto il suo agire fosse anomalo e inopportuno”, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza.

Il parlamentare azzurro ha definito Roberto Bellotti “il miglior rettore possibile” e ha ribadito la propria fiducia nella scelta finale di Nicola Decaro: “Non avevo e non ho nessuna fiducia nella dimensione etica di Antonio Decaro, ma confidavo in quella di Nicola. Il suo passo indietro, sia pure tardivo, è in realtà un passo avanti” — ha concluso Bellomo.

