Bari, accoltellamento in piazza Moro: marocchino in codice rosso

BARI – Ancora un accoltellamento tra piazza Moro e via Nicoló dell’Arca, questo pomeriggio intorno alle 17,30, a Bari. Ad avere la peggio un marocchino che sarebbe stato aggredito da un tunisino.

Secondo una prima ricostruzione affidata ai carabinieri, il tunisino avrebbe insistentemente cercato di sottrarre al marocchino il telefono cellulare. Al diniego di quest’ultimo, sarebbe partita la coltellata. La vittima è stata prontamente portata al Policlinico di Bari in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. I militari al momento sono sulle tracce del tunisino che – secondo quanto trapela – sarebbe stato già identificato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author