Franco Baresi a Torremaggiore per presentare il suo libro

Il 7 giugno, il leggendario capitano rossonero sarà ospite del Milan Club nel castello De Sangro

Il Milan Club “Franco Baresi” di Torremaggiore, inaugurato nel febbraio 2022 alla presenza dell’ex calciatore Chicco Evani, si prepara ad accogliere un altro grande protagonista della storia rossonera: Franco Baresi. Il leggendario difensore, già capitano del Milan e attuale vice presidente onorario del club, sarà ospite della comunità sabato 7 giugno nella suggestiva cornice del castello ducale De Sangro.

L’occasione è l’incontro intitolato “L’eterno capitano Franco Baresi”, che si terrà nella Sala delle Udienze. L’evento sarà moderato dalla giornalista Rosaria d’Errico e vedrà Baresi presentare il suo ultimo libro “Ancora in gioco”, in dialogo con il giornalista AIMC Giuseppe Di Cera. Al termine dell’incontro, l’ex calciatore si unirà ai tifosi per il pranzo, in un momento di festa condiviso con i soci del club.

“Sono cresciuto con il mito del Milan di Sacchi, in cui Franco Baresi è stato assoluto protagonista e capitano straordinario. Non solo un campione, ma anche un uomo in grado di trasmettere valori fondamentali come sacrificio, lealtà e spirito di gruppo”, ha dichiarato il presidente del Milan Club Roberto D’Amore.

L’evento ha suscitato grande entusiasmo non solo tra i tifosi rossoneri, ma anche tra gli appassionati di calcio in generale, riconoscendo in Baresi una figura simbolica anche per la nazionale italiana.

“In qualità di presidente del club” – ha aggiunto D’Amore – “desidero ringraziare il coordinatore regionale AIMC Puglia Pino De Candia, il segretario regionale Severino Dell’Aglio, il responsabile comunicazione AIMC Puglia Giuseppe Di Cera, e il nostro instancabile segretario Matteo Russo. Un ringraziamento che estendo anche ai soci del direttivo, al sindaco Emilio Di Pumpo e all’amministrazione comunale per il patrocinio dell’iniziativa”.

Il Milan Club “Franco Baresi” di Torremaggiore nasce nel 2021 da un’idea di Roberto D’Amore, da sempre tifoso milanista, con il supporto di un gruppo di amici uniti dalla stessa passione. Ufficialmente fondato con pochi soci, oggi il club conta oltre cento iscritti e si distingue anche per l’impegno nel sociale. Tra le attività promosse, il Derby del cuore con l’Inter Club locale, con raccolta fondi per l’Anfass, e la donazione di uova pasquali nel 2022 ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica di San Giovanni Rotondo.

L’incontro del 7 giugno rappresenta un nuovo momento di orgoglio per il club e per la città, nel segno della passione sportiva e dei valori condivisi.

