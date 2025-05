Serie A, Cagliari senza Gaetano e Caprile nella sfida di Napoli

Il Cagliari si prepara a scendere in campo con il Napoli in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva nella lotta scudetto, ma lo farà privo di due pedine importanti. In conferenza stampa, l’allenatore Davide Nicola ha confermato l’indisponibilità di Gianluca Gaetano e del portiere Elia Caprile.

“Di certo non ci saranno Gaetano e Caprile, che ha giocato infortunato contro il Venezia – ha detto . Lo ringrazio per essere rimasto in campo nonostante il problema, purtroppo si tratta di una distrazione di primo grado alla gamba”.

Situazione da monitorare anche per altri elementi della rosa: “Zortea sta effettuando un’ecografia, mentre Pavoletti dovrebbe essere disponibile. Per Luvumbo valuteremo domani”.

Nonostante le assenze, l’allenatore ha garantito il massimo impegno: “Sarà una grande gara e sembra quasi che Como e Cagliari siano diventati i crocevia dello scudetto. Noi siamo persone serie e faremo la nostra gara”.

Il Cagliari, pur senza obiettivi di classifica, intende dunque onorare al meglio l’impegno, consapevole dell’importanza che il match riveste per la vetta del campionato.

