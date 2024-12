Serie C/C, 19a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 19a GIORNATA

Venerdì 13/12/2024

ALTAMURA-AVELLINO (20.30) 1-3 HIGHLIGHTS

6’ Rolando (AL), 24’ Renan (AV), 47’ Patierno (AV), 90’+1’ Gori (AV)

Sabato 14/12/2024

CASERTANA 🟥-TRAPANI (15.00) 0-1

67’ Lescano (T)

JUVENTUS NG-MESSINA (15.00) 2-0

68’ Guerra (J), 90’+1’ Arena-Ghana (J)

SORRENTO-CAVESE (15.00) 1-3

5’ Fella (C), 25’ Bolsius (S), 36’ Pezzella (C), 90’+1’ Vitale (C)

TURRIS-CROTONE (15.00) 0-5

12’ Oviszach (C), 38’ Tumminello (C), 53’ Guarini (C), 70’ Guarini (C), 77’ Vitale (C)

BENEVENTO-GIUGLIANO (17.30)

CATANIA-POTENZA (17.30)

Domenica 14/12/2024

MONOPOLI-TARANTO (15.00)

FOGGIA-PICERNO (19.30)

Lunedì 16/12/2024

LATINA-CERIGNOLA (20.30)

CLASSIFICA

🟢 Benevento 37

🔵 Avellino 32

🔵 Monopoli 32

🔵 Cerignola 31

🔵 Crotone 29

🔵 Potenza 29

🔵 Catania (-1) 28

🔵 Picerno 28

🔵 Trapani 27

🔵 Sorrento 27

⚪️ Cavese 24

⚪️ Giugliano 24

⚪️ Altamura 23

⚪️ Foggia 21

⚪️ Casertana 20

🟠 Juventus NG 17

🟠 Latina 17

🟠 Messina 16

🟠 Turris (-5) 11

🔴 Taranto (-10) 3

Legenda

🟢 Promossa in Serie B

🔵 Playoff promozione

🟠 Playout

🔴 Retrocessa in Serie D

🟥 Calciatore espulso

⚫️ in neretto il risultato finale

