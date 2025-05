Il Milan Futuro retrocede in Serie D

Il Milan Futuro, squadra giovanile del famoso club rossonero, al suo primo anno ha ufficialmente subito la retrocessione in Serie Ddopo il match di ritorno valevole per i play out di Serie C contro la Spal.

Alla squadra di Massimo Oddo bastava un pareggio per salvarsi in virtù dell’1-0 della partita d’andata, mentre alla Spal occorreva un successo con qualsiasi punteggio grazie al miglior piazzamento in classifica. La retrocessione in Serie D segna un importante punto di svolta per Milan Futuro, che aveva come obiettivo primario la crescita dei giovani talenti.

In un contesto sportivo già compromesso, durante la stagione la squadra ha faticato a trovare la giusta stabilità, posizione culminata con il diciottesimo posto nel raggruppamento B che ha condotto prima ai play out e poi alla discesa nel campionato dilettantistico.

