Serie C, il Monopoli batte un altro record e si porta a -2 dalla vetta

Dodici risultati utili di fila, la miglior difesa del girone C e un girone d’andata chiuso a 35 punti. Il Monopoli continua a mietere record in questo campionato e può sognare forte di numeri che la rendono la seconda forza del torneo a soli due punti dalla battistrada Benevento. Quella che si è concretizzata ieri è la striscia di risultati utili più lunga di sempre tra i professionisti, con la squadra che ha superato gli undici consecutivi della stagione 1984/1985. La squadra di Colombo è quella che ha perso di meno del girone e quella che ha subito meno gol. Protagonista indiscusso dell’ultimo mese è Francesco Grandolfo, autore di 4 gol nelle ultime 5 partite. Nicolò Bruschi non è da meno: 2 reti e 2 assist, tutti decisivi contro il Taranto, dove il Monopoli ha sfoderato per la prima volta il 4-2-3-1. Una mossa tattica che ha visto Yabré adattarsi a terzino basso e Falzerano avanzare sulla trequarti, con Bruschi a sinistra e Bulevardi al centro a supporto dell’unica punta Grandolfo. E venerdì potrebbe essere una giornata storica per il calcio monopolitano. Al “Vito Simone Veneziani”, i biancoverdi torneranno in campo, rispetto delle scadenze federali permettendo, contro la Turris, una squadra in crisi, reduce da un pesante ko interno contro il Crotone e alle prese con una difficile situazione societaria. Un’altra occasione da non perdere, con un occhio al risultato del Benevento e un sogno chiamato primo posto.

