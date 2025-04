Fasano, Pistoia: “Angri è il passato, testa all’Ugento”

Archiviato il successo contro l’Angri, valso la quinta posizione in classifica, il Fasano si appresta ad affrontare l’Ugento: “Abbiamo già messo Angri nel dimenticatoio”, ha ammesso il tecnico dei biancazzurri Graziano Pistoia nel corso della conferenza stampa di presentazione del match: “Siamo contenti per i tre punti e per il quinto posto in classifica ma non c’è tempo per pensare al passato. Ci siamo già proiettati sul match di giovedì che attendiamo con ansia. Da quando sono arrivato sono abituato a lottare contro squadre all’ultima spiaggia. Noi, però, pensiamo esclusivamente a noi stessi e a raggiungere il nostro obiettivo. La squadra sta bene, stiamo ricaricando le batterie e saremo pronti per affrontare l’Ugento. Il vento? Da giocatore era la condizione a me più avversa ma non possiamo farci nulla. I tifosi? La piazza è carica così come la squadra, grazie agli ultimi risultati e la posizione in classifica. Per questo motivo penso che giovedì ci sarà tanta gente allo stadio nonostante l’orario scomodo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author