Solidarietà: Cerignola scende in campo per Cleo

Una partita di calcio per far sì che Cleo possa avere una vita normale. Sì, Cleo, una Pitbull femmina, accudita a Cerignola, che soffre di una malformazione congenita, un uretere ectopico, causa di disagi ed incontinenza.

Parliamo di un cane randagio, salvato dalla strada da Antonio Sciscio, organizzatore dell’amichevole di beneficenza, tra attivisti cerignolani e la rappresentativa dei veterinari di Puglia presso il campo sportivo “Michele Cianci”, per avviare la raccolta fondi a sostegno del costoso intervento chirurgico che darà a Cleo una seconda possibilità. Affidato infatti a lei il calcio d’inizio.

Raccolti finora 1750 euro, ne saranno sufficienti ancora 500 per coprire del tutto le spese dell’intervento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author