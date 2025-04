Futsal B/F: Woman Grottaglie travolgente in semifinale, ora finale con Altamura

Vittoria netta e senza appello per la Woman Grottaglie, che travolge Littoriana Futsal con un sonoro 8-1 nella semifinale dei playoff. Gara chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Lacirignola, Carrubba e una doppietta di Pegue, che poi siglerà il suo terzo gol personale nella ripresa. A completare il tabellino le marcature di Pulli, Di Sanza e Russo. Per le ospiti a segno solo capitan Silvi.

Soddisfatto a fine gara coach Sandro D’Accico: «La partita non è mai stata in discussione, siamo stati bravi a imporre il nostro gioco. Il gruppo ha risposto alla grande: determinato, unito, e con la voglia di vincere. Ora abbiamo due settimane per preparare la finale contro l’Altamura nel migliore dei modi».

Appuntamento ora alla finalissima playoff contro la Futsal Altamura, con in palio la promozione.

Woman Grottaglie-Littoriana Futsal 8-1 (4-0)

Marcatori: Lacirignola, Carrubba, Pegue (3), Pulli, Di Sanza, Russo – Silvi (L)

Woman Grottaglie: Trumino, Cordaro, Linzalone, Carrubba, Di Sanza, Giliberto (K), Lacirignola, Pegue, Pulli, Russo. All. D’Accico.

Littoriana Futsal: Urzetta, Silvi (K), Sgaggiaro, Ruggieri, Polverino, Girolamo, Giovana, Duo, Di Fazio, Capogna.

Ammonite: Lacirignola (G), Carrubba (G), Capogna (L).

