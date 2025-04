Weekend da record per l’atletica pugliese

Fine settimana da incorniciare per l’atletica pugliese, con prestazioni straordinarie e record infranti tra Prato, Foggia, Rieti e San Benedetto del Tronto. Gli atleti pugliesi si confermano tra i protagonisti assoluti a livello nazionale ed europeo.

Marcia: Stano e Fortunato riscrivono la storia

Sui 10.000 metri di marcia su pista a Prato, Massimo Stano (Fiamme Oro) firma il nuovo record europeo in 37:33.03, seguito da Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) in 37:34.90, anch’egli sotto il precedente primato continentale.

Record italiano U20 per Disabato

Ancora protagonista Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle), che stabilisce il nuovo record italiano Under 20 in 39:24.99.

Pista e lanci: grandi debutti stagionali

A Rieti, esordio outdoor per Lapo Bianciardi (Avis Barletta) che chiude i 400m in 46.67. Ottimi risultati anche nei lanci: Vincenzo D’Agostino (Avis Barletta) lancia il peso da 7,260kg a 18,64m a Busto Arsizio, mentre Martina Lukaszeck (Foggia Atl. Leggera) centra il minimo per il Challenge assoluto nel disco con 44,89m.

Salto in alto: Giambattista eguaglia il record U16

A Foggia, Luigi Giambattista (Foggia Atl. Leggera) eguaglia il primato regionale Cadetti con un salto di 1,95m, affiancando Leonardo Bruno (2006).

Marcia ad Acquaviva: dominio pugliese

Nel CDS interregionale Sud di Marcia, brillano Francesca Fanuzzi e Adriano Caferra (Amatori Atl. Acquaviva). Successi anche per Maria Felicia Pontrandolfo e Davide Sorressa (Atl. Giovanile Acquaviva), con podi completati da Colapinto, Mastrandrea e Martino.

Mezza maratona: record nazionale SM65

A San Benedetto del Tronto, Maurizio Vagnoli (Dynamik Fitness) firma la nuova migliore prestazione italiana SM65 in 1h17:54. Titoli italiani anche per Quarato, Auciello, Seri e Maccagnan.

Trionfo a squadre per la Puglia

Ai Campionati Italiani Master, la Dynamik Fitness conquista il quarto titolo italiano consecutivo a squadre, con la Daunia Running sul terzo gradino del podio.

Un weekend da incorniciare per l’atletica pugliese, che continua a collezionare risultati di prestigio su ogni fronte.

